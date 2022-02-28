Нижний Новгород, 28 февраля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Служба занятости Нижегородской области заявила о готовности помочь с трудоустройством беженцев, прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных республик, передаёт «NN.ru».

(сс) Kārlis Dambrāns Повар

В ведомстве отмечают, что сейчас проводится анкетирование беженцев и формируется единая база данных вакансий, которые будут предложены эвакуированным из ЛНР и ДНР людям для того, чтобы они могли оперативно найти себе работу по специальности.

Отмечается, что в настоящее время нижегородские работодатели готовы принять водителей и контролёров, инженеров и медицинских специалистов, кассиров и продавцов, бухгалтеров и диспетчеров, ветеринарных врачей и зоотехников, поваров и слесарей,

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