Челябинск, 28 февраля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Челябинской области с 1 марта смягчаются коронавирусные ограничения. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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В частности, для посетителей торговых объектов и торгово-развлекательных комплексов. Кроме того, теперь без них можно находиться в профилакториях, пансионатах, на базах отдыха и в других местах отдыха;

Также такие коды отменяются в парикмахерских, банях, салонах красоты, соляриях, бассейнах и т.д. Их сохранили лишь для посетителей культурных и спортивных мероприятий, но при этом ограничение по числу присутствующих на них отменено.