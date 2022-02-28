Москва, 28 февраля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной республики (ДНР) завершают окружение Мариуполя, заявил 28 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Он пояснил, что все населённые пункты, перешедшие под контроль Вооруженных сил России, ДНР и ЛНР живут в привычном для них режиме, там работают транспорт и структуры жизнеобеспечения.

«Большинство администраций городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляют совместное обеспечение правопорядка и поддержание мирной жизни», — отметил Конашенков.

Напомним, в мае 2014 года украинские нацисты устроили в Мариуполе массовую расправу над сотрудниками местных правоохранительных органов и горожанами, не принявшими госпереворот в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России, войска ДНР и ЛНР с 24 февраля проводят специальную военную операцию по денацификации Украины.