Воронеж, 28 февраля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Подготовить пакет документов для исполнения государственных контрактов с учётом санкций поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев 28 февраля.

Kremlin.ru Губернатор Воронежской области Александр Гусев

«Нужно обеспечить исполнение контрактов с учетом роста цен и возможными сложностями с поставками импортного оборудования. Необходимо предусмотреть закупку оборудования в нашей стране или в странах, которые не вводят против нас санкций. Давайте всё проанализируем и разработаем механизм оперативного реагирования на изменения. Это касается всех сфер, где мы выполняем свои социально-экономические обязательства, — приводит слова губернатора пресс-служба облправительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежский губернатор заявил, что вводимые санкции не достигнут эффекта, поскольку российский народ сложности не разъединяют, а сплачивают.