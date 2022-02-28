Бишкек, 28 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Объем международных резервов Национального банка Киргизии составляет $2 млрд 768 млн и способен покрыть около шести месяцев будущего объема импорта страны. Об этом в НБКР сообщили сегодня, 28 февраля, комментируя влияние ситуации на Украине на финансовый сектор республики.

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Также в Нацбанке заявили о намерении продолжить придерживаться принятого в 1993 году режима плавающего обменного курса, в рамках которого динамика курса национальной валюты Киргизии определяется на основе баланса спроса и предложения на внутреннем валютном рынке.

«При необходимости в целях сглаживания резких курсовых колебаний в соответствии с денежно-кредитной политикой Национальный банк будет проводить валютные интервенции», — пообещал финансовый регулятор.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2022 года и до 25 февраля 2022 года установленный Национальным банком Киргизии официальный курс доллара США составлял 84,8 сома за $1.

Затем 26 февраля он резко вырос до 94,76 сома за $1, а на следующий день после очередной валютной интервенции снизился до 89,1 сома за $1.