Москва, , 15:56 — REGNUM

Петра Столыпина. «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России — быть сильной», — приводятся в заявлении Российского исторического общества, посвященном ситуации на Украине слова российского государственного деятеля

«Решение о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, принятое президентом России Владимиром Путиным, — это ответственный и, к сожалению, безальтернативный шаг.

Он обусловлен трагическими событиями на Донбассе, логикой обеспечения национальной безопасности и объективным, тщательным анализом исторических тенденций, которые развивались в последние тридцать лет.

Древнегреческий историк Фукидид писал, что договоры соблюдаются только между равными, так как у сильного всегда есть искушение подчинить своей воле слабого. Так было и так будет всегда.

Распад Советского Союза был встречен на Западе как окончательная победа над исторической Россией. За ним последовало стремительное расширение блока НАТО на восток. Военная инфраструктура альянса вплотную приблизилась к нашим границам — ни аргументы, ни просьбы, ни прежние соглашения не возымели никакого эффекта.

Сегодня, как это не раз случалось в отечественной истории, судьба нашей страны решается на берегах Днепра. С 1991 года Россия неоднократно призывала Запад оставить за Украиной право на нейтральный статус, однако к этому совету не прислушались. Из бывшей советской республики, в своё время наскоро скроенной большевиками, стали делать плацдарм для наступления на Россию.

В этом во многом виноваты сами киевские власти, превратившие доставшееся им государство в агрессивную неонацистскую диктатуру. Все мы помним те страшные дни зимы 2014 года, когда война впервые пришла в Киев, Харьков, Одессу и на Донбасс. Неонацистские каратели развернули геноцид русских людей на востоке Украины. Обезумев от безнаказанности, боевики убивали и калечили несогласных, сжигали их заживо, расстреливали из орудий и миномётов.

Допускаем, что кто-то в Киеве обманывал себя, убеждая в том, что ведёт борьбу за «европейский выбор» Украины. События последних дней внесли предельную ясность в этот вопрос. Запад попросту использовал своих недалёких подручных. Все обещания им оказались лишь предлогом, чтобы втянуть Киев в прямой конфликт с Россией, заставить жертвовать жизнями простых украинцев в интересах Вашингтона и Брюсселя. История знает немало таких примеров. Не сомневаемся, что польское руководство, принимая участие в разделе Чехословакии, тоже всерьёз полагало себя равноправным «партнёром» Гитлера.

Мы продолжаем верить в лучшее. Знаем, что на Россию сегодня возлагают надежды миллионы простых людей по всей Украине. Это наш братский народ, не забывший нашей общей истории, культуры и веры. В своём выступлении Президент России упомянул об «историческом будущем», за которое сегодня идёт борьба. Каким ему быть? На каком фундаменте его строить? Уверены, что этот фундамент — свобода. Право украинского народа свободно, без навязанной извне идеологии ненависти, принимать решение о своём будущем. О своей государственности. О том, как быть дальше, как заново налаживать жизнь на своей земле.

Сегодня все мы ощущаем поступь исторического времени, поэтому значение уроков прошлого особенно велико. Россией накоплен колоссальный исторический опыт — всем нам надлежит им воспользоваться. Выдающийся российский государственный деятель Пётр Аркадьевич Столыпин говорил: «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права России — быть сильной», — подчеркивается в заявлении РИО.