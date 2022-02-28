Москва, 28 февраля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Хакерскую атаку на сайты ряда крупных российских изданий могла совершить группировка Anonymous. Как сообщается в телеграмм-канале Forbes, на главной странице этого сайта «отображается антивоенный призыв с логотипом хакерской группировки Anonymous».

Киберпреступник

Такие же сообщения об атаке появились на сайте «Известий», РБК и российских информационных агентств.

«Сайт «Известий» взломали. При попытке просмотреть страницу вы можете столкнуться с антивоенным сообщением с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы прямо сейчас делаем всё, чтобы как можно быстрее устранить неполадки», — заявили в издании.

Также из строя выведены в частности сайты информагентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Такие дела» и «Право.ру».

Отметим, что официально ответственность за атаки организация на себя пока не взяла.

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Напомним, на прошлой неделе хакеры Anonymous заявили, что объявляют кибервойну против правительства России из-за российской военной операции на Украине. Киберпреступники взяли ответственность за хакерские атаки на сайт RT, совершённые 24 февраля. В RT утверждали, что около 27% адресов, с которых осуществлялись DDoS-атаки, находились в США.