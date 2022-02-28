Воронеж, 28 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Трудности российский народ всегда только сплачивали, об этом, комментируя наложенные на Россию западные санкции, написал 28 февраля в соцсетях губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Марина Каширская ИА REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев

«Выскажу свою позицию по санкциям против России и российского народа. Коротко, но ёмко. Они нас плохо знают. Трудности нас ещё никогда не разъединяли. Наоборот, они нас всегда сплачивали. Те, кто принимают решения о санкциях, поймут свои ошибки, которые сейчас допускают», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС и США наложили санкции на Россию после начала специальной военной операции в Донбассе. Санкции коснулись банковского и финансового сектора, авиаперелетов.