Красноуральск, Свердловская область, , 15:40 — REGNUM Работники Красноуральской городской больницы Свердловской области в суде доказали право на получение компенсации. Медиков незаконно лишили доплаты за лечение ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Компенсация

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В прокуратуру обратились семь медиков. Они заявили о том, что производят анализы крови ВИЧ-инфицированных пациентов, однако доплату за это не получают. Ведомство направило иск в Красноуральский городской суд. В удовлетворении иска было отказано. Оказалось, что у больницы отсутствует лицензия на проведение таких исследований.

Областной суд встал на сторону медицинских работников. В судебной инстанции приняли новое решение по делу. Каждому из медиков выплатят по 60% от оклада за каждый месяц работы в 2019—2020 году. Кроме того, работники получат по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.