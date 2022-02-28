Москва, 28 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Сколько-нибудь продолжительная реализация объявленных Западом санкций приведет к серьезным потерям для европейской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Уже на фоне текущих принятых мер наблюдается взлет цен на большинство видов сырья и энергоносителей, которые потребляет европейская промышленность и население.

А если реально начнут вводиться какие-то ограничения, например, на экспорт российского газа, цены на эти товары станут для европейских компаний и потребителей и вовсе неподъемными. Равно как и стоимость удобрений для европейских сельхозпроизводителей.

При этом одновременно произойдет и сокращение европейского экспорта в Россию, причем, в отличии от импорта, заместить его будет нечем — некому продать автомобили, одежду, бытовую технику, предметы роскоши.

Не будет потока туристов из России и покупателей недвижимости, рентабельность авиакомпаний упадет из-за необходимости огибать российскую территорию при полетах в Азию. Взятые в лизинг европейские самолеты вернуться к владельцам, что вкупе со снижением авиатрафика уронит цены на самолеты.

Нельзя, конечно, утверждать, что Европа вынуждена будет вскоре отказаться от введенных мер, но удар по экономике Еврозоны будет нанесен очень мощный, доходы населения упадут, безработица вырастет, что вряд ли порадует избирателей.

Но европейцы надеются, что Россия не выдержит давления раньше. Тут, конечно, точные прогнозы давать сложно, но вряд ли в Кремле не готовились к тому, что такие санкции будут приняты, тем более, что западные политики неоднократно ими угрожали.

Причем, за исключением закрытия неба для самолетов стран Европы, Россия пока не предприняла никаких ответных действий. То есть у Москвы сейчас есть возможность ухудшить позицию для Европы. А вот у европейцев уже не остается каких-то рычагов давления, кроме прямого вступления в конфликт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что меры против России, введённые из-за российской спецоперации на Украине, негативно отразятся на европейских странах.

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