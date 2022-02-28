Омск, 28 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Омске студенты вузов 28 февраля присоединились к флешмобу в поддержку российских военных. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

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По словам студентов, вышедших с плакатами в поддержку российских военных, именно сейчас важно быть особенно сплочёнными.

«Сейчас, когда в медиапространстве либералы и прочие предатели проводят целые антирусские кампании в поддержку нацистского киевского режима, нам особенно важно быть сплочёнными и идти вместе с президентом к поставленным целям!» — говорится в обращении молодых омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 января объявил о начале специальной военной операции. Он подчеркнул, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии. Президент отметил, что цель операции — защита людей, в течение восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

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