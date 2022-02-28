Брюссель, 28 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал переговоры России и Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Это первый шаг, мы приветствуем встречу», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что в ходе начавшихся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии российско-украинских переговоров удастся найти выход из кризисной ситуации.