Берлин, 28 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Правительство Германии приветствует переговоры Украины и России. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Petra B. Fritz Германия

«Правительство в целом приветствует, что ведутся переговоры. Дипломатические решения являются единственными разумными, военные всегда сложны. В то же время мы знаем, разумеется, это будут очень сложные переговоры и могут затянуться», — заявил он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что в ходе начавшихся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии российско-украинских переговоров удастся найти выход из кризисной ситуации.