Ханты-Мансийск, 28 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 28 февраля госпитализировали 83 больных с COVID-19, 2709 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1198 новых случаев заражения коронавирусом, на 163 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 28 февраля является Сургут — 194.

С начала пандемии в Югре к 28 февраля насчитывается 193 098 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 159 089 пациентов, 2361 скончался (на девять пациентов больше, чем днём ранее).