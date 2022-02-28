Самара, 28 февраля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Никаких предпосылок для значительных колебаний цен на продовольствие в Самарской области в этот период просто не существует. Об этом 28 февраля сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на областного заседании штаба по повышению устойчивости региональной экономики.

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«Время требует от нас дополнительного внимания к этим вопросам, ещё более жесткой позиции по контролю за продовольственными ценами, чтобы не допустить спекуляций, а такие попытки уже есть. Никаких предпосылок для значительных колебаний цен на продовольствие в этот период просто не существует», — приводит пресс-служба слова Азарова, который отметил, что в регионе наблюдаются сезонные колебания стоимости товаров.

Губернатор подчеркнул, что экономика России сейчас работает в особых условиях и в последние годы были приложены существенные усилия для того, чтобы экономика области работала устойчиво и динамично развивалась. При этом большое внимание было уделено поддержке системообразующих организаций, в список которых входит 249 предприятий, а также развитию предпринимательства и повышению инвестиционного климата.

Так, в 2021 году в регионе было открыто 25 новых производств. А с 2018 года в области запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из которых запущены в производственной сфере. В Национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ Самарская область поднялась с 65 до 8 места.

«Всё это дало свои результаты. В прошлом году фактически мы восстановили допандемийный уровень развития экономики. Мы добились того, что уровень безработицы в нашем регионе находится на рекордно низких показателях за весь постсоветский период. Всё это благодаря нашей с вами работе по созданию условий для открытия новых производств, предприятий в различных сферах», — приводит пресс-служба слова Азарова.

На заседании был рассмотрен вопрос о поддержке социально незащищённых слоёв населения.

«Уверен, в ходе обсуждения вопросов по устойчивому развитию экономики мы выйдем на дополнительные решения по поддержке населения Самарской области», — приводит пресс-служба слова главы региона.