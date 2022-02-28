Пекин, 28 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Власти Китая продолжат играть конструктивную роль в смягчении ситуации вокруг Украины в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил 28 февраля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Еном.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООНКитай будет и впредь играть конструктивную роль в смягчении ситуации и установлении мира», — приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти считают, что введение отдельными странами односторонних санкций будет иметь скорее негативные последствия, чем поспособствует урегулированию конфликта на Украине.