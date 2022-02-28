Омск, 28 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 снижается в Омской области. В связи с этим власти приняли ряд решений о смягчении коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 февраля в областном правительстве, ссылаясь на итоги оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По словам омского губернатора Александра Буркова, тяжесть заболеваемости также снизилась в регионе.

28 февраля оперштаб принял решение отменить с 1 марта систему предъявления QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг. Речь идёт о торговых центрах, парикмахерских, бассейнах и так далее. При этом в регионе сохраняется масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля в Омской области подтверждено уже 191 315 случаев заражения коронавирусом.