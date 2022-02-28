Ульяновск, 28 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется на высоком уровне суточное количество выздоравливающих пациентов с коронавирусом. В то же время регистрируют новые летальные исходы. Это следует из опубликованной статистики оперативного штаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От ковида и осложнений в результате болезни в Ульяновской области умерли ещё 11 человека — всего жертвами пандемии стали 4322 жителя. Смертность составила 2,57% (от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом).

В то же время в Ульяновской области победили коронавирус ещё 1503 человека. Отметим, что с 9 по 28 февраля ежедневно выписали не менее 1200 человек, максимальное суточное количество вылечившихся — 2500 человек.

Всего в регионе выздоровели 152 519 человек, доля вылечившихся составила 90,62%.

Напомним, что за последние двое суток количество вновь госпитализированных сократилось вдвое, с 79 до 37. При этом суточное число заразившихся коронавирусом увеличилось с 1940 до 2055. Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 168 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля вернулись к очному обучению школы Ульяновской области. Кроме того, в регионе сняли ограничения о пропуске по QR-кодам в торговые центры по будням до 18:00.