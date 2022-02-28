Сеул, 28 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. 3 марта в столице Южной Кореи пройдет Корейско-африканский форум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, основной темой форума станет укрепление партнёрства в посткоронавирусную эпоху.

Известно, что в мероприятии примут участие представители Африканского союза, десяти африканских стран, включая главу МИД Сенегала Айсата Таль Саль, главу МИД Малави Нэнси Тембо, министра туризма, искусства и культуры Ганы Ибрагима МохаммедаАваля, а также представители дипломатических миссий стран Африки в Южной Корее.

Изначально Корейско-африканских форум должен был пройти в декабре 2021 года, однако его проведение было отложено из-за распространения штамма «Омикрон».