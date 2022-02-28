Сеул, , 14:27 — REGNUM В Южной Корее призвали Пхеньян сохранить мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный призыв в министерстве сделали 28 февраля после сообщений о том, что запуск северокорейской ракеты, осуществленный 27 февраля, был частью испытаний, связанных с разработкой разведывательного спутника.

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«Пхеньян должен встать на путь диалога и сотрудничества, сохранив при этом мораторий», — сообщила Ли Чжон Чжу в ходе брифинга.

Представительница министерства также призвала Северную Корею прекратить действия, которые наносят вред миру на Корейском полуострове и во всём мире.