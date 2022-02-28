В Южной Корее призвали Пхеньян сохранить мораторий на испытания МБР
Сеул, 28 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Южной Корее призвали Пхеньян сохранить мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.
Данный призыв в министерстве сделали 28 февраля после сообщений о том, что запуск северокорейской ракеты, осуществленный 27 февраля, был частью испытаний, связанных с разработкой разведывательного спутника.
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«Пхеньян должен встать на путь диалога и сотрудничества, сохранив при этом мораторий», — сообщила Ли Чжон Чжу в ходе брифинга.
Представительница министерства также призвала Северную Корею прекратить действия, которые наносят вред миру на Корейском полуострове и во всём мире.