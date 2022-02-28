Ульяновск, 28 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области сократилось количество вновь госпитализированных в ковидные стационары, но при этом возросло суточное количество заразившихся коронавирусом. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 28 февраля, в Ульяновской области госпитализированы ещё 37 пациентов с коронавирусом — это вдвое меньше, чем было направлены в ковидные стационары сутками ранее, 26 февраля (79 больных).

В то же время в регионе стало расти количество вновь выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2. Подтверждено ещё 2055 случаев заражения, что на 115 больше, чем было сутками ранее (26 февраля). Всего в области официально выявлено 168 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, а в целом с начала пандемии сделано почти 1,88 млн тестов.

Напомним, что в Ульяновской области рекорды по суточному числу госпитализированных установлены 24 — 25 февраля, когда в учреждения здравоохранения были направлены соответственно 159 и 163 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Ульяновской области отменили ряд ограничений. В частности, разрешили работать детским игровым комнатам и фуд-кортам, а в аквапарки теперь можно ходить не только взрослым, но и детям.