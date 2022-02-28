Москва, , 14:20 — REGNUM Российский Красный Крест (РКК) доставил около 47 тонн гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. Ещё 37 тонн гуманитарной помощи будут отправлены из Москвы, Красноярска и Дагестана. В понедельник также начнёт работу горячая линия для помощи в воссоединении семейных связей. Об этом рассказал председатель РКК Павел Савчук на пресс-конференции, посвященной планам организации на 2022 год.

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Пресс-конференция прошла 28 февраля в Москве и была посвящена планам работы РКК на 2022 год и юбилейным мероприятиям в рамках празднования 155-летия организации. В ней приняли участие председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Эйхлер изаместитель регионального директора, Региональный офис Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) по Европе Эльхан Рагимов.

Павел Савчук. «РКК выступает основным координатором гуманитарной помощи в России среди общественных организаций и НКО. Нам также активно помогают местные компании, которые жертвуют продукцию для переселенцев. Мы уже доставили около 47 тонн гуманитарной помощи на склад, предоставленный властями Ростовской области. Собраны ещё 37 тонн гуманитарной помощи из Москвы, Красноярска, Дагестана. Они будут направлены в Воронеж, Саратов и Ростов», — рассказал

Он добавил, что сегодня начнет работу горячая линия Российского Красного Креста для помощи в воссоединении семейных связей.

«Она будет работать на базе Центра розыска и информации РКК. Бесплатный номер телефона: 8 800 700 44 50. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00», — уточнил Павел Савчук.

Рекомендации по восстановлению семейных связей (ВСС) Российский Красный Крест подготовил при поддержке Международного Комитета Красного Креста.

Также, по его словам, «помощь вынужденным переселенцам оказывают 57 региональных отделений Российского Красного Креста, на базе 40 из них организованы пункты приёма гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса».

Кроме того, Российский Красный Крест открыл счет для сбора пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Сделать пожертвование можно по ссылке.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев из Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

«Волонтеры Российского Красного Креста оказывают и психосоциальную поддержку переселенцам. Всего около 1000 волонтеров РКК во всех регионах оказывают им помощь. Мы также работаем над обеспечением безопасности сотрудников и волонтеров Российского Красного Креста», — сообщил Павел Савчук.

Мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе, а гуманитарная помощь оказывается в координации с администрацией регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международного Комитета Красного Креста (МККК).