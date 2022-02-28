В подполье сообщили о ракетном ударе ВС РФ по казарме ВСУ во Львове
Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли ракетный удар по казарме ВСУ во Львове
Львов, Украина, 11 апреля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Российские военные, предположительно, нанесли ракетный удар по казарме ВСУ на окраине Львова. Об этом сообщил 11 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города», — приводит слова Лебедева «РИА Новости».
В этом районе замечено скопление экстренных служб: большое количество скорых и автомобилей МЧС, добавил он.
Кроме того, пять ракет прилетело в район города Стрый в Львовской области. Одна попала в ТЭЦ, остальные, вероятно, по скоплениям украинских военных. Ракеты шли на цели последовательно в четыре волны, уточнил подпольщик.
С 04:42 мск 11 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждение отменили ближе к 07:00, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как сообщало ИА Регнум, российские военные, по данным подполья, также нанесли удар по местам скопления ВСУ в Одесской области и, вероятно, уничтожили румынских наёмников.
С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.