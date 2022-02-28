Чебоксары, 28 февраля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России о ситуации по Чувашии на 28 февраля

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По сведениям на 28 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлен 73 431 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за 27 февраля подтверждено 198 случаев заражения — это на 39 меньше, чем было выявлено 26 февраля.

Выздоровел в республике 53 241 человек, доля вылечившихся составляет 72,6% (от числа заразившихся). Из них за последние сутки выписаны 66 пациентов, а госпитализированы 37 ковидных больных.

Пандемия унесла жизни ещё пятерых жителей Чувашии. Всего в республике умерли 4414 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля принято решение об отмене масленичных гуляний в Чувашии из-за пандемии коронавируса и ситуации на Украине, так как отмечать праздники сейчас «политически неуместно».