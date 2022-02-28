Алжир, 28 февраля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил журналистам о том, что в стране в ближайшее время начнётся реализация инвестиционных проектов с привлечением иностранных средств. Об этом 28 февраля сообщает официальная газета Al-Bilad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, ранее глава государства совершил официальный визит в страны Персидского залива и договорился о привлечении инвестиций из Кувейта и Катара для развития проектов на территории Алжира.

«Поручаю создать комитет для подготовки и ежедневного контроля за инвестиционными проектами с партнерами в государствах Катар и Кувейт, которые вскоре будут обсуждаться в рамках крупных совместных комитетов в секторах промышленности, сельского хозяйства, туризма, транспорта и жилищного строительства», — заявил президент Алжира.