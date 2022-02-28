Тысячи жителей Индонезии эвакуировали из-за наводнения
Банда-Ачех, Индонезия, 28 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В общей сложности 3635 жителей индонезийской провинции Ачех были эвакуированы из-за наводнения, сообщает CNN Indonesia.
(сс) U.S. Embassy, Jakarta
Стихийное бедствие в Индонезии
Наводнение было вызвано сильным дождем.
Жители, пострадавшие из-за наводнения, предпочли укрыться в молитвенных комнатах.
В настоящее время уровень воды достиг 50 см.
Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли получил награду от президента Филиппин Родриго Дутерте.