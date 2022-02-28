Пермь, 28 февраля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В ковидные госпитали Пермского края за сутки (27 февраля) поступили 157 пациентов, что на 41 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

На сегодняшний день в больницах лечатся 3473 человека с коронавирусной инфекцией. Коечный фонд свободен на 25,4%. Состояние 319 пермяков оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 106 человек.

С начала пандемии в регионе оправились от болезни 251 522 пермяка, в том числе за последние сутки — 5066. Жертвами заболевания стали 8348 человек, в том числе 20 — за минувшие сутки.

Общее число носителйе коронавиурса в Прикамье достигло 317 161. За сутки проведено 10 664 ПЦР-исследования на коронавирус. Выявлено 3809 заражений. Заболеваемость постепенно идет на спад.