Москва, 28 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Санкции Запада в отношении президента России совершенно абсурдны. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Относится он достаточно индифферентно. В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения об активах и так далее, но всем известно, что никаких активов, кроме тех, которые декларируются каждый год, в размере прицепа и квартиры и ещё каких-то там банковских вкладов у президента нет», — заявил Песков.

«Поэтому относится достаточно индифферентно. Но если брать с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства — это не менее абсурдно, весьма недальновидно», — указал он.