Симферополь, 28 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Владимир Зеленский, обещавший прекратить войну в Донбассе, разжёг её, и теперь войну прекращает Россия. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, комментируя очередное видеообращение президента Украины, появившееся 28 февраля.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Зеленский выступил с очередным бредовым видеообращением. Он явно неадекватен. Каждую минуту число жертв и разрушений на Украине увеличивается, а он записывает видосы. Не знаю, является ли это выступление сигналом, что переговоры бессмысленны. Хочется все-таки надеяться на лучшее. Ясно одно: хунта намерена утащить за собой в могилу как можно больше украинских граждан. Важно не дать ей это сделать», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что киевский режим использует в качестве живого щита собственных граждан, а это — тактика террористов, хорошо известная по Югославии, Ираку, Ливии, Сирии.

«Похоже, Вашингтон все эти годы проводил в соседней стране какой-то особый «кастинг мерзавцев», по итогам которого во власть в Киеве допускали только самых подлых, брехливых, продажных и отмороженных. Ну и конечно, главным условием для участия в «кастинге» была русофобия. Зеленский в этом плане переплюнул всех своих предшественников. Он обещал прекратить войну, но вместо этого он ее разжег. И теперь войну прекращает Россия. И только Россия во главе с нашим Президентом может освободить украинский народ, который эта банда террористов взяла в заложники. Уверен, что скоро Украина станет свободной!» — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия ведёт специальную военную операцию в Донбассе. Тем временем 28 февраля в Белоруссии должны пройти переговоры между российской и украинской делегациями.