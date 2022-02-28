Калуга, 28 февраля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 27 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 394 человек. Днём ранее, 27 февраля, в регионе было зарегистрировано 413 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 982 человека, 73 266 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 358 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.