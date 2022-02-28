Ульяновск, 28 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается сбор гуманитарной помощи для эвакуированных граждан ДНР и ЛНР. Различные продовольственные и непродовольственные товары передали 1 тыс. жителей области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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В области организовано пять центров сбора гуманитарной помощи. Жители области приносят вещи, продукты и предметы первой необходимости. За несколько дней к акции присоединились более 1 тыс. жителей региона, в том числе предприниматели. Эвакуированным гражданам передано более 1500 тыс. наименований гуманитарной помощи.

В центрах гуманитарной помощи сообщают, что сохранилась потребность в продуктовых наборах (чай, кофе, сдобные изделия), сухом детском питании, средствах гигиены (памперсах, мыле, зубных щётках, пасте, шампунях, средствах женской гигиены, стиральном порошке).

Для граждан из Донецкой и Луганской народных республик организованы консультации волонтёров-психологов, для детей волонтёры-аниматоры готовят культурно-развлекательные программы.

Напомним, что ранее Ульяновская область приняла почти 700 жителей Донбасса, в том числе 301 ребёнка. Их разместили в пунктах временного пребывания — в основном в гостиницах. Школьники продолжат учёбу в местных образовательных учреждениях, а детей направят в дошкольные образовательные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, трудоспособным гражданам Донецкой и Луганской народных республики в Ульяновской области предложили более 500 вакансий на предприятиях региона. Власти подчёркивают, что практически все «желают трудоустроиться». Для беженцев по прибытии провели первую ярмарку вакансий.