Йошкар-Ола, 28 февраля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 28 февраля лечение получает 391 пациент, из них у 253 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. За минувшие выходные дни, 26 и 27 февраля, число пациентов ковид-стационаров республики сократилось более чем на 100 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В том числе, у 372 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 344 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 47 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, шесть человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 19 человек, выписаны 17 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 февраля выздоровели с начала пандемии 32 838 жителя республики, за последние сутки выписан 371 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 811 случаев заражения коронавирусом, из них 103 — за последние сутки.