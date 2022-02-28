Йошкар-Ола, 28 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 28 февраля выздоровели с начала пандемии 32 838 жителя республики, за последние сутки выписан 371 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 811 случаев заражения коронавирусом, из них 103 — за последние сутки. 1039 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли пять человек с COVID-19, за минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За день в ковид-стационары госпитализировали девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 25 февраля лечение получают 508 пациентов, из них у 346 жителей подтверждено заражение коронавирусом.