Будапешт, 28 февраля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Открытая нацистская декларация Джорджа Сороса требует срочно провести в школах и вузах нашей страны очистительную работу: выкинуть из образовательных программ навязанные Соросом и его ставленниками в России учебники, пособия и рекомендации, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 28 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Как сообщалось ранее, американский миллионер венгерского происхождения заявил, что «храбрые украинцы сейчас на передовой и рискуют жизнью в наступлении, которое напоминает мне осаду Будапешта в 1944 году и осаду Сараево в 1993 году». Иными словами, Сорос сравнил вооруженные формирования Украины с нацистскими войсками.

« Это заявление Сороса требует особого внимания и не только внимания — действий. Ультра-глобалист — это всегда расист и нацист. Нацист — как враг всего национального, самобытного, народного. Причём не только у других народов, но и у своего народа. Такими были нацисты Третьего рейха и их союзники в Венгрии, на которых сегодня украинцам предлагает равняться Сорос.

Точно так же, как в 1944 году в Венгрии, сопротивление нацистов на Украине будет сломлено. Но поблажек больше не будет. Мы помним, кто составил костяк антикоммунистического мятежа в Венгрии в 1956 году: недобитые и вернувшиеся из заключения в СССР венгерские нацисты. На Украине это — недобитые и рано снятые с контроля нацистские приспешники бандеровцы.