Москва, 28 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Самым популярным направлением для отдыха в России на праздничные дни 8 марта стала Ялта. Туда планируют поехать 22% женщин. На втором месте — Сочи (15%), на третьем — Санкт-Петербург (13%), — приводит данные исследование сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM С 8 марта

Также в топ-10 популярных мест в России для женского туризма вошли курорты Шерегеш в Кемеровской области (11%), Пятигорск (10%), Суздаль (8%), Казань (7%), Новосибирск (6%), Петрозаводск (5%) и Тула (4%).

По данным Tvil.ru, отдых в Пятигорске обойдётся отдыхающим дешевле всего. Средняя стоимость квартиры начинается от 1,1 тыс. рублей. При этом за в Суздале коттедж придётся заплатить более 13 тыс. рублей.

Средняя цена в рублях аренды жилья в сутки российских городах составит: Ялта — 4308 руб., Сочи — 2965 руб., Санкт-Петербург — 3742 руб., Гагра — 2707 руб., Кисловодск — 2353 руб., Калининград — 2699 руб., Москва — 3326 руб., Казань 3006 руб., Волгоград — 3079 руб., Осташков — 6297 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, корпоративы на праздник 8 марта планируют провести 43% компаний в России.

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