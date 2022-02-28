Вильнюс, 28 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На посольство Белоруссии в Литве 27 февраля была совершена атака вандалов, которые сняли с его здания государственный белорусский флаг и вместо него вывесили флаги белорусской оппозиции и Украины. Об этом 28 февраля сообщает комиссариат полиции Вильнюса.

Unsplash Вандализм

«На территорию посольства Белоруссии в воскресенье (27 февраля — ред.) проник посторонний человек, который снял вывешенный у дипмиссии белорусский государственный флаг и вместо него вывесил флаги Украины и бело-красно-белый флаг (используемый белорусской оппозицией — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого литовские полицейские задержали злоумышленника и его сообщника, возраст которых 32 года и 27 лет, и также обнаружили у них трехлитровую емкость с горючей жидкостью

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в воскресенье, 27 февраля, в ходе референдума о новой конституции Белоруссии правоохранители республики задержали порядка 800 человек за нарушения общественного порядка.