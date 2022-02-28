Казань, 28 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 2120 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 2233 теста. Госпитализировали за прошедший день 115 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 234 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Фото Сергея Лялякина. В лаборатории

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По состоянию на 28 февраля всего зарегистрировано 115 383 случая заражения коронавирусом, выздоровел 79 931 пациент, скончались 1727 человек. За сутки больничный закрыли 1032 пациента, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 25 февраля был зарегистрирован 431 случай заболевания коронавирусом, вызванный «Омикроном», 23 из них завозные.

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