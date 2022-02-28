Ижевск, 28 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Налоговые поступления в федеральный бюджет IT-отрасли Удмуртии за 2021 год достигли 2,5 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 10,3%, сообщает пресс-служба правительства республики.

ИА REGNUM Информационные технологии

При этом поступления в бюджет Удмуртии увеличились на 7% и составили 1,95 млрд рублей.

По словам министра цифрового развития региона Тимура Меджитова, по темпу роста оборота предприятий в сфере IT Удмуртия занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа. За 2021 год этот показатель увеличился на 12,6% и составил 19,9 млрд рублей. Доля сектора в ВРП (валовом региональном продукте) в прошлом году составила 2,8%.

По состоянию на 1 января текущего года, в отрасли работают 813 организаций со средней численностью сотрудников около 9,2 тыс. человек. Средняя зарплата по итогам января-ноября 2021 года выросла на 2,5% — до 47,2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма поступлений от Удмуртии в консолидированный бюджет Российской Федерации по итогам января составила 24,27 млрд рублей. При этом в консолидированный бюджет республики поступило 3,528 млрд рублей, что составляет 14,5% от общей суммы налоговых и неналоговых поступлений.

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