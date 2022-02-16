Ижевск, , 22:20 — REGNUM Общая сумма поступлений от Удмуртии в консолидированный бюджет Российской Федерации по итогам января составила 24,27 млрд рублей. При этом в консолидированный бюджет республики поступило 3,528 млрд рублей, что составляет 14,5% от общей суммы налоговых и неналоговых поступлений, сообщает пресс-служба регионального управления ФНС (Федеральной налоговой службы).

Налоги Kakprosto.ru

В структуре поступлений в республиканский бюджет 1,711 млрд рублей или 48,5% составили налоги на доходы физических лиц, 776 млн рублей или 22% — налоги на прибыл организаций, 127 млн рублей или 3,6% — налоги на имущество, 692 млн рублей или 19,6% — поступления по акцизам и подакцизным товарам, 222 млн рублей или 6,3% — поступления по остальным налогам и сборам, в том числе, по специальным налоговым режимам.

Максимальную долю в структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ заняли платежи за пользование природными ресурсами — 14,796 млрд рублей или 71,3%, 5,704 млрд рублей или 27,5% — доля налога на добавленную стоимость. На долю поступлений по налогу на прибыль организаций и акцизам по подакцизным товарам пришлось по 0,3% и 0,8% соответственно.

Сумма доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование, которую администрирует ФНС, составила в январе в Удмуртии 3, 977 млрд рублей, что на 24,4% или 779 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года Госсовет Удмуртии планировал выйти с законодательной инициативой в Госдуму РФ для внесения изменений в методы наполнения региональных бюджетов.

«Если в 2016 году доля собранных налогов, которая оставалась на развитие Удмуртской Республики, составляла 34%, то сегодня, в 2021 году, она составляет 25%. По уровню бюджетной обеспеченности мы, как и в 2016 году, так и сейчас — вторые с конца. Этот показатель снизился ещё на 10%», — отмечал на вице-спикер регионального парламента Владимир Паршин.

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