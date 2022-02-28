Пенза, , 11:59 — REGNUM В Пензенской области за сутки выявили 1698 случаев заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 964 пациента. В стационары за прошлый день госпитализировали 57 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Госпиталь

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По состоянию на 28 февраля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 153 543 случая. Выздоровел 105 251 пациент, скончались 5230 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области до 31 марта включительно продлили действие режима повышенной готовности. При этом ряд ковид-ограничений сняты.

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