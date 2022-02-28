Уфа, 28 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Гуманитарный конвой для помощи жителям Донбасса поручил сформировать правительству Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 28 февраля на оперативном совещании в правительстве региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Пункт временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР

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«Потому, что жители республик нуждаются в этом, как мы видим. Мы постоянно на связи с нашими коллегами. Нужно понять, чем мы можем помочь. Там очень много детей, стариков. Гуманитарный конвой прошу отправить», — сообщил Хабиров.

Глава региона также поручил не сворачивать пункты временного размещения, которые были развернуты в Башкирии для вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР.

«Пусть это будет готово. Я прошу регулярно проверять готовность. Главы муниципалитетов несут персональную ответственность за готовность каждого этого объекта», — подчеркнул Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подготовили две тысячи мест в пунктах временного размещения для временных переселенцев из ДНР и ЛНР.