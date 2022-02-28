Варшава, 28 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Власти Польши может стать площадкой для переговоров России и Украины, если украинская сторона выразит такое желание. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Если будет такое желание со стороны президента [Украины Владимира] Зеленского, если это должно привести к завершению этой войны, то со всей уверенностью», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако, добавил он, сейчас кажется, что любые мирные переговоры со стороны России — «это притворство, если одновременно ведется обстрел».