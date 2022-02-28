Уфа, 28 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Антикризисный штаб начнет работать в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

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Он пояснил, что с 1 марта в республике начнет свою работу антикризисный штаб, члены которого определят меры государственной поддержки системообразующим предприятиям для их стабильной работы.

Назаров подчеркнул, что организациям, которые работают на экспорт, точно будет оказана дополнительная господдержка.

«Все социальные обязательства мы в состоянии выполнять безукоризненно, наши граждане не почувствуют никаких осложнений. По национальным проектам и федеральным программам все также будет выполняться своевременно. Что касается строительства объектов, которые у нас идут, тоже есть все возможности построить их в срок, который был определен. По новым объектам все планы пока остаются в силе, будем работать над повышением эффективности каждого рубля из бюджета», — заявил Назаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году планируют направить 173 млн рублей на субсидии сельхозкооперативам.