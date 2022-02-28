Москва, 28 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Все находящиеся в украинской столице мирные граждане могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил 28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — заявил он.

По его словам, в настоящее время в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению.