Москва, , 11:02 — REGNUM Родительское сообщество России выпустило открытое письмо «Мы — за будущее детей!»

Памятник детям Донбасса © Миссия «Сути времени» в ДНР

«Сколько еще можно было смотреть, как убивают детей на Донбассе? Ни материнские слезы, ни гибель их отцов не смогли остановить трагедию и беззаконие.

Мы, родительские организации России, поддерживаем курс, выбранный сегодня президентом Владимиром Путиным, который защищает детей ДНР и ЛНР. На их страдания 8 лет не обращало внимания мировое сообщество. А мы своих не бросаем!

Каждый ребёнок, который эвакуирован в нашу страну, находится в безопасности и окружен заботой взрослых, обеспечен всем необходимым. Школьники идут в школы, студенты — в колледжи и университеты. Мы должны принять каждого ребёнка из ДНР и ЛНР как своего. Особое внимание — детям-сиротам.

Россия сейчас защищает свой суверенитет. Приближение НАТО вплотную к нашим границам, размещение там оружия и военных баз, сделало бы нашу Родину уязвимой и слабой. Мы этого себе позволить не можем. Мы должны думать о завтрашнем дне для наших детей.

Западные страны показали истинное лицо. Показали циничный расчёт. С тем, чтобы вызвать в стране недовольство, раскол и, в конечном счёте, сменить власть на угодную Западу. Но Россия на давление всегда отвечала только ещё большим сплочением. Так будет и на этот раз.

Мы за наших детей, наше будущее, нашего президента!»

Подписи под открытым письмом поставили:

Гусев Алексей Владимирович, руководитель Координационного совета Национальной родительской ассоциации

Оболонский Юрий Владимирович, исполнительный директор Национального Родительского Комитета

Макеева Светлана Георгиевна, председатель Совета Тюменской областной общественной организации «Родители за жизнь и здоровье детей»

Минаков Михаил Александрович, председатель правления РОО «Много Добра»

Котельникова Наталья Валерьевна, председатель Мордовской региональной общественной организации «Объединение семей с детьми «МНОГО ДЕТИ»

Чугунов Илья Сергеевич, председатель Правления СРОО «Комитет многодетных семей»

Березин Дмитрий Васильевич, руководитель журнала для настоящих пап «Батя»

Гарелина Мария Николаевна, исполнительный директор РОО «Челябинцы»

Соколова Валерия Дмитриевна, генеральный директор АНО «Международный творческий фестиваль «Шаг навстречу!»

Чегодаев Алексей Михайлович, директор по развитию Всероссийской общественной организации «Союз Отцов»

Солёнов Юрий Владимирович, исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Союз Отцов»

Ляпунцова Елена Вячеславовна, председатель Координационного совета Лиги Преподавателей Высшей Школы

Камал Юлия Игоревна, председатель Совета Московской ассоциации родителей детей инвалидов и молодых инвалидов

Донченко Лидия Михайловна, эксперт, учитель Русской классической школы

Кирячек Виктор Викторович, руководитель «Общероссийского фонда защиты прав детей-сирот и семьи»

Гагарина Луиза Хайдаровна, президент Фонда помощи детям-сиротам, детским домам и интернатам для инвалидов и престарелых «СОРАТНИКИ»

Вайло Лариса Ивановна, президент Благотворительного фонда помощи детям «Детки Подмосковья»

Ивашиненко Елена Олеговна, директор ЧОУ «Школа Будущего»

Сарбалаев Альберт Маратович, председатель Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны»

Ларионова Елена Парфеновна, учредитель ЧУ «Взлет»

Карпович Наталья Николаевна, руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»