Москва, 28 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Ассоциация вузов искусства и культуры выпустила обращение по поводу событий, происходящих на территории Украины.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Ассоциация вузов искусства и культуры с пониманием воспринялирешение о признании ДНР и ЛНР. Нет сомнения в том, что трагедии инеопределенности в жизни людей этих республик надо было положить конец. В истории России не раз возникала необходимость оказывать помощьбратским народам, в том числе и украинскому.

Гибель мирных людей болью отзывается в наших сердцах: Ассоциация отмечает, что в связи с резким обострением международнойобстановки, из-за рубежа делаются активные попытки расколоть российскоеобщество, посеять панику, исказить смысл происходящих событий.

В наше время, когда против России развёрнута информационная война, крайне важно понимать какая ответственность лежит на профессорско-преподавательском составе, на тех кому доверяют учащиеся, на тех, кто можетдоходчиво и правдиво разъяснить особенности происходящего.

В наших вузах нет разделений на национальности. Все мы одинколлектив, одна семья. Наша главная задача как государственных учебныхзаведений — обеспечить качественный, беспрерывный учебный процесс, пресекать любые провокационные призывы, грамотно разъяснять студентамистоки и алгоритм разрешения сегодняшней ситуации, оказывать принеобходимости украинским студентам материальную помощь. В случае потребности в содействии, просим информировать правление Ассоциации», — говорится в обращении.

Обращение подписано президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, ректором ВГИК Владимиром Малышевым, членом правления Ассоциации, ректором Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорием Заславским, членом правления Ассоциации, ректором Театрального института им. Б. Щукина Евгением Князевым, членом правления Ассоциации, ректор РАМ им. Гнесиных Александром Рыжинским, членом правления Ассоциации, ректором Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александром Соколовым.