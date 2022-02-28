Москва, 28 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции, заявил 28 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», — заявил он.

Конашенков добавил, что воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили 8 боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.