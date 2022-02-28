Уфа, 28 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Управленческая команда Башкирии безусловно и безоговорочно поддерживает президента России Владимира Путина. Об этом 28 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Официальный сайт главы Республики Башкортостан Радий Хабиров

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«И смею надеяться, что, когда я говорю «мы», я говорю не только от себя лично, но и от нашей большой управленческой команды. 23 февраля мы четко сказали о поддержке признания Донецкой и Луганской Народных Республик. И точно также безоговорочно поддерживаем решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что вооружённые силы России выполнят эту задачу.

«И их мы тоже поддерживаем и переживаем за них», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной операции в Донбассе, целью которой является защита людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.