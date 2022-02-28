Москва, 28 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Для российской экономики едва ли будет полезно сокращение ипотеки и объемов строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал предложение главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова (СРЗП) продлить программу льготной ипотеки на три года.

Ипотека

«Продажи новостроек на 50−70% зависят от ипотеки, и прекращение льготной ипотеки может просто остановить стройку. Вряд ли для экономики в целом будет полезно сокращение ипотеки, объемов строительства, занятости в строительном секторе и доходов населения, — сказал Ануреев. — Лучше немного модифицировать и продолжить программы льготной ипотеки. При гипотетическом дефиците кредитных ресурсов, можно ограничить потребительские кредиты на импортную технику и гаджеты, автокредиты на импортные автомобили, но не уменьшать размеры льготной ипотеки».

Как пояснил Ануреев, рынок жилой недвижимости пока находится близко к равновесному состоянию спроса и предложения с умеренным инфляционным трендом, и продление льготной ипотеки поддержит этот тренд.

«Доступность жилья вряд ли сильно улучшится из-за всплеска цен за последние полтора года, но без льготной ипотеки еще меньше семей сможет позволить себе новое жилье. Следует также надеяться на завершение или хотя бы временное торможение роста цен на стройматериалы, поскольку эти цены сильно оторвались от многих других товаров и услуг», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что программа льготного кредитования должна быть продлена в регионах, где есть конкуренция среди застройщиков.